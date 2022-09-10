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Путин поздравил москвичей с Днём города

15:17
  • суббота
  • 10 сентября 2022

Владимир Путин поздравил жителей Москвы и всей России с 875-летием столицы. Президент выступил с праздничной речью в концертном зале "Зарядье".

Путин и Собянин открыли основной участок Московского скоростного диаметра
Путин и Собянин открыли колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ

"Мы гордимся Москвой, любим этот город с его величавой стариной и современным динамичным, стремительным ритмом жизни, с очарованием уютных парков, переулков и улиц и с насыщенностью деловых и культурных событий", - сказал президент.

Ранее глава государства вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным открыли международные центры самбо и бокса в Лужниках, а затем в режиме видеосвязи дали старт автомобильному движению на основном участке Московского скоростного диаметра и запустили самое высокое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы".

С 9 по 11 сентября Москва отмечает День города. В этом году столице исполняется 875 лет.

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