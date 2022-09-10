Более 35 посвящённых Донбассу арт-объектов установили на Тверской улице ко Дню города

Торжества проходят с 9 по 11 сентября

На Тверской улице в Москве ко Дню города установили 36 арт-объектов, посвящённых Донбассу. Площадка рассказывает об истории региона, всесторонней помощи Москвы в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик.

Среди арт-объектов - макет памятника русскому и советскому композитору и пианисту Сергею Прокофьеву. Оригинальная скульптура установлена на его родине - в селе Красное под Донецком.

Также на площадке работает выставка спецодежды шахтёров и проходчиков, арт-пространство "Саур-Могила", макет памятника "Мемориал подвигу шахтеров Макеевки". Гостей ждут спортивные соревнования и мастер-классы.

В Донбассе родилось много известных людей. Среди них - Сергей Прокофьев, Нонна Мордюкова и Леонид Быков. В День города на Тверской звучат произведения Сергея Прокофьева в исполнении уличных оркестров.

С 9 по 11 сентября Москва отмечает День города. В этом году столице исполняется 875 лет.

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