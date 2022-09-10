Путин: Погибшие во время спецоперации отдали жизни за Россию

Президент вспомнил их в своей речи по случаю Дня города

Военнослужащие, которые погибли во время специальной военной операции, отдали жизнь за Россию. Об этом заявил президент Владимир Путин на торжественном концерте в честь Дня города в московском концертном зале "Зарядье".

Глава государства обратил внимание, что на мероприятии присутствуют военнослужащие, сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе и москвичи, отличившиеся во время спецоперации, а также семьи погибших во время операции по защите ДНР и ЛНР.

Сегодня, в День города Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли международные центры самбо и бокса в Лужниках, а затем в режиме видеосвязи дали старт автомобильному движению на основном участке Московского скоростного диаметра и запустили самое высокое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы".

С 9 по 11 сентября Москва отмечает День города. В этом году столице исполняется 875 лет.

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