На Украине уничтожены националисты батальона "Кракен"

Использовалось высокоточное оружие

На Украине уничтожены пункты дислокации бригады ВСУ и нацформирования "Кракен". Удары наносились ВКС России по районам сосредоточения националистов в районах Балаклеи и Чугуева. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Уничтожено до 300 украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники", - сказал он.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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