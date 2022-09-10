Россия перебросила дополнительные силы на донецкое направление

Минобороны сообщило о перегруппировке в районе Изюма

Российские военные наращивают усилия на донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Там рассказали о решении перегруппировать войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма. Это необходимо для достижения заявленных целей спецоперации, пояснили в военном ведомстве.

В течение трёх дней российская группировка была переброшена на территорию ДНР. Для этого военные провели отвлекающие и демонстрационные мероприятия. Также по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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