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Общественный штаб: Избиратели активно участвуют в голосовании на выборах в Москве

18:05
  • суббота
  • 10 сентября 2022

10 сентября - второй день голосования

Избиратели принимают активное участие в голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве. Об этом сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов.
Путин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве

Нарушений, по его словам, нет. Голосование идёт активно. "Это видно по меняющимися цифрам, это видно в том числе, и по соцсетям, по результатам", - сказал Асафов.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв сообщил, что видеонаблюдение за выборами в Москве работает эффективно. Представители всех политических партий имеют к нему свободный доступ.

С 9 по 11 сентября в Москве проходят выборы депутатов муниципальных образований. На избирательных участках работает корпус наблюдателей Общественного штаба, который на нынешних выборах состоит из 10,6 тысячи человек. Отдать свой голос можно также в онлайн-формате с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

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