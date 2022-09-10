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Умер создатель мультфильмов про кота Матроскина

18:56
  • суббота
  • 10 сентября 2022

Владимиру Вышегородцеву было 72 года

Художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев скончался на 73-м году жизни. Об этом на своей странице в соцсети написал шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Вышегородцев оживил героев таких известных и популярных мультфильмов, как "Баба Яга против", "Каникулы в Простоквашино", "Пёс в сапогах", "Мы с Шерлоком Холмсом", "Незнайка на Луне", "День рождения Алисы" и десятков других.

Будущий художник-мультипликатор родился в 1950 году. В 70-х годах прошлого века он работал на студии "Мульттелефильм" Творческого объединения "Экран", с 1978 по 1999 трудился на киностудии "Союзмультфильм". За заслуги в области изобразительного искусства в 2013 году Вышегородцев был удостоен звания Заслуженного художника России.

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