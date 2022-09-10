В Минобороны рассказали о мужестве и героизме бойцов изюмско-балаклейской группировки

Уничтожен пункт управления беспилотниками

В Министерстве обороны отметили мужество и героизм, проявленные военными изюмско-балаклейской группировки войск. Они выполнили боевые задачи по уничтожению бронетехники и артиллерии противника.

Командир самоходной артиллерийской батареи во взаимодействии с подразделением радиоэлектронной борьбы определил точное местонахождение операторов беспилотников "Байрактар". По этим координатам артиллерийская батарея самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожила пункт управления дронов.

Ранее в военном ведомстве сообщили о наращивании группировки российских войск на донецком направлении. Принято решение о перегруппировки войск, находящихся в районах Балаклеи и Изюма. В течение трёх дней российская группировка была переброшена на территорию ДНР. Для этого военные провели отвлекающие и демонстрационные мероприятия.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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