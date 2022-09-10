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Названа дата похорон Елизаветы II

19:19
  • суббота
  • 10 сентября 2022

Официальное сообщение выпустил Букингемский дворец

В Букингемском дворце определились с датой похорон королевы Елизаветы II. Траурная церемония пройдёт 19 сентября.
Путин не поедет на похороны Елизаветы II

Ранее сегодня король Карл III был официально провозглашён новым монархом Великобритании. Решение оглашено на совете престолонаследия, на котором, в частности, присутствовали принц Уильям, лорд-председатель совета престолонаследия Пенни Мордонт и архиепископ Кентерберийский.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым королём стал её 73-летний сын – принц Чарльз. Он взял имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

Известно, что президент России Владимир Путин не поедет на похороны Елизаветы II. Об этом сообщили в Кремле.

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