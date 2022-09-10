Названа дата похорон Елизаветы II

Официальное сообщение выпустил Букингемский дворец

В Букингемском дворце определились с датой похорон королевы Елизаветы II. Траурная церемония пройдёт 19 сентября.

Ранее сегодня король Карл III был официально провозглашён новым монархом Великобритании. Решение оглашено на совете престолонаследия, на котором, в частности, присутствовали принц Уильям, лорд-председатель совета престолонаследия Пенни Мордонт и архиепископ Кентерберийский.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым королём стал её 73-летний сын – принц Чарльз. Он взял имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

Известно, что президент России Владимир Путин не поедет на похороны Елизаветы II. Об этом сообщили в Кремле.

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