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ОШ: Система ДЭГ в ходе выборов муниципальных депутатов работает без сбоев

22:24
  • суббота
  • 10 сентября 2022

Голосование на большинстве участков проходило без серьезных задержек и сбоев

Система дистанционного электронного голосования во второй день выборов в Москве работала стабильна. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

"Можно сказать, что сегодняшний день прошел достаточно спокойно. Голосование на большинстве участков проходило без серьезных задержек и сбоев. Система электронного реестра, сканеры паспортов и другое высокотехнологичное оборудование работали стабильно", - приводятся слова Ковалева в Telegram-канале штаба.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проходит с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы.

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