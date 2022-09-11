В онлайн-голосовании на выборах в Москве уже приняли участие свыше 1,5 млн человек

Сегодня - последний день голосования

С начала выборов более полутора миллионов москвичей приняли участие в онлайн-голосовании, сообщается на официальном сайте мэра города.

Накануне, 10 сентября глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв сообщил, что видеонаблюдение за выборами в Москве работает эффективно. Представители всех политических партий имеют к нему свободный доступ.

С 9 по 11 сентября в Москве проходят выборы депутатов муниципальных образований. На избирательных участках работает корпус наблюдателей Общественного штаба, который на нынешних выборах состоит из 10,6 тысячи человек. Отдать свой голос можно также в онлайн-формате с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

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