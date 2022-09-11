В России проходят выборы в местные органы власти

В 14-ти регионах выбирают губернаторов

Сегодня в России - единый день голосования. В этом году региональные власти самостоятельно принимали решение о количестве выборных дней. В большинстве субъектов голосование началось в пятницу или в субботу, остальные присоединились сегодня.

Первыми по традиции открылись избирательные участки на Камчатке, где голосуют за депутатов городской думы Петропавловска-Камчатского, а также на Сахалине. Там проходят выборы в областное законодательное собрание.

В столице Приморья - Владивостоке - сегодня голосуют за депутатов городской думы. В 14-ти регионах России проходят прямые выборы губернаторов.

Отдать свой голос дистанционно можно в семи российских субъектах, в том числе, и в Москве, где только в первый день этим способом волеизъявления - воспользовались более миллиона человек, сообщает "ТВ Центр".

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