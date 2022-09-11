Минобороны показало работу экипажей Т-90 на Украине

Бойцы отразили атаку националистов

Второе воскресенье сентября - День танкиста. Служащие Южного военного округа встречают профессиональный праздник на боевом посту. Кадры работы танков Т-90 опубликовало наше Минобороны.

Проявляя мужество и героизм экипажи уничтожают укрепления и живую силу противника на всех направлениях. Слаженные действия танкистов и мотострелковых подразделений позволили отбить атаку националистов, не дав им прорвать оборону.

Во время боя подбиты два украинских танка и один бронетранспортёр М-113. Бронемашина американского производства была эвакуирована в качестве боевого трофея, сообщает "ТВ Центр".

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