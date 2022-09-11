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В Минобороны представили новых героев спецоперации

10:41
  • воскресенье
  • 11 сентября 2022

Бойцы проявляют мужество и героизм

В Минобороны России рассказали о новых примерах мужества наших военнослужащих, которые защищают мирное население Донбасса.

Ефрейтор Владислав Дон в составе зенитно-ракетного расчёта выполнял задачи по уничтожению авиации противника. Зенитчики поразили две воздушных цели националистов и прикрыли российские подразделения от ударов с воздуха.

Расчёт самоходной пусковой установки под командованием лейтенанта Сергея Савельева уничтожил пункт дислокации неонацистов, в ходе отражения наступления украинских радикалов он нанёс им значительный урон на одном из ключевых направлений.

Батальонно-тактическая группа под руководством подполковника Дмитрия Соловьёва вступила в бой с превосходящими силами ВСУ. До подхода основных сил Дмитрий лично уничтожил четыре огневых точки и две бронемашины националистов, сообщает "ТВ Центр".

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