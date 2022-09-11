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В Москве разыграли очередные 30 автомобилей и призовые баллы "Миллиона призов"

10:11
  • воскресенье
  • 11 сентября 2022

Всего разыгрываются 100 новеньких машин

На телеканале "Москва-24" прошёл второй розыгрыш автомобилей и призовых баллов в рамках акции "Миллион призов". Сегодня были разыграны 30 автомобилей.

Первый розыгрыш призов прошёл 10 сентября. Всего за три дня акции разыгрывают более 600 тысяч подарков: 100 автомобилей и призовые баллы номиналом от 3 до 10 тысяч.

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов рассказал, что чаще всего победители тратят призовые баллы на продукты, одежду и обувь, товары для дома, пополнение баланса карты "Тройка", чуть менее популярны кафе, рестораны и аптеки.

С 9 по 11 сентября в Москве проходят выборы депутатов муниципальных образований. На избирательных участках работает корпус наблюдателей Общественного штаба, который на нынешних выборах состоит из 10,6 тысячи человек.

Отдать свой голос можно также в онлайн-формате с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября. Все, кто проголосовал в дистанционном формате, принимают участие в розыгрыше призов. 

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