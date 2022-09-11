Остановлен последний блок Запорожской АЭС

Станция больше не вырабатывает энергию

Этой ночью на Запорожской АЭС остановили последний энергоблок, об этом сообщили власти региона. Решение необходимое, так как неонацисты не прекращают обстрелы станции, прицельно бьют по линиям электропередачи. Накануне Украина в одностороннем порядке перестала принимать энергию. В этих условиях генераторы и энергоблок могли перегреться. Действия Киева вели к ядерной катастрофе.

Этой ночью в 3 часа 45 минут последний работающий энергоблок крупнейшей в Европе атомной станции был остановлен. Специалисты начали процесс выхолаживания. Основная причина – некуда девать энергию, а работать в холостую АЭС не может, сообщает "ТВ Центр".

Причина – отказ Украины забирать электроэнергию и постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры на освобождённой территории с правого берега Днепра. Повреждения основных линий электропередачи, уходящих на Запорожскую и Херсонскую области может привести к перегреву реактора.

Добиться остановки обстрелов со стороны Украины не удалось даже миссии МАГАТЭ. Впрочем, специалисты кажется не очень-то и старались. Они зафиксировали разрушения, но так и не набрались смелости признать – кто действительно стоит за этим. Хотя доказательств достаточно. И в первую очередь - осколки боеприпасов западного образца, которых нет в России. Например, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды – это стандарт НАТО или американский беспилотник Switchblade, перехваченный нашими военными на подлёте к АЭС.

На освобождённых территориях действия Украины уже давно называют ядерным терроризмом. Учитывая безнаказанность и отсутствие осуждения со стороны международного сообщества, вряд ли Киев и его кураторы остановятся даже перед угрозой глобальной катастрофы, которая отразится на всей восточной Европе до Германии, Скандинавии и Турции. Россия сейчас предпринимает все возможные действия, чтобы не допустить аварию и сохранить станцию в рабочем состоянии.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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