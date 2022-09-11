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В Ивангороде установили копию снесённого в Эстонии танка Т-34

12:29
  • воскресенье
  • 11 сентября 2022

Это сделано в День танкиста

В память о великой победе над нацистами, во имя исторической справедливости и, что символично, в День танкиста, в Ивангороде сегодня установили памятник легендарному Т-34.

Это - точная копия постамента, который ранее снесли эстонские власти в Нарве. Новый памятник расположен в приграничном районе, где в годы войны бойцы Ленинградского фронта прорвали оборону нацистов, после чего освободили город.

Эстонские власти решили вычеркнуть их подвиг из истории. Местные жители несколько дней выходили на акции протеста. Когда танк демонтировали, на его месте появился стихийный мемориал, сообщает "ТВ Центр".

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