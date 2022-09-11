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Как проходят региональные выборы в России

11:53
  • воскресенье
  • 11 сентября 2022

Сегодня - третий день голосования

82 региона, почти пять тысяч избирательных кампаний разного уровня. В России сегодня - единый день голосования.
В России проходят выборы в местные органы власти

В этом году субъекты федерации самостоятельно принимали решение о продолжительности выборов в рамках отведённых трёх дней. В некоторых регионах участки открылись еще в пятницу. Жители 14-ти областей и республик определяются с губернаторами. В Адыгее голосование пройдёт в госсовете, кандидатуры предложены президентом. В шести регионах выбирают депутатов законодательных собраний.

Москвичи голосуют за представителей в органы местного самоуправления. Вся информация с избирательных участков в режиме реального времени поступает в Центризбирком, который на протяжении трёх дней работает практически круглосуточно.

В информационном центре комиссии работает корреспондент "ТВ Центра" Алексей Платонов. У него – самая последняя информация о выборах (смотрите видео).

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