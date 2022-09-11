Европейцы требуют отменить антироссийские санкции

У людей нет денег платить по счетам

Глава немецкого МИДа Анналена Бербок в очередной раз заявила, что Германия и дальше будет поддерживать Украину. Несмотря на возмущение собственных граждан, Запад продолжает вооружать Киев и обвинять в энергетическом кризисе Москву. Но жители ЕС всё чаще выступают против такой политики.

Столица Франции - в дыму от фейерверков. На улицах Парижа опять жёлтые жилеты и опять погромы. Они здесь, чтобы выразить недовольство политикой Макрона и требуют остановить падение уровня жизни, инфляцию и рост цен на энергоносители, сообщает "ТВ Центр".

Недовольство растёт и в Италии. В Риме в витрине кафе - манекен с надписью: "Пришёл счет за электричество". Так хозяйка заведения объяснила повышение цен на блюда. Некоторые рестораны перешли на альтернативное освещение и работают при свечах.

Протестует и Греция. Митинги прокатились волной и по городам Германии, люди просят правительство запустить "Северный поток – 2" и отменить поставку оружия на Украину. Впрочем, руководство ФРГ, словно делает вид, что не слышит – министр иностранных дел Германии заявила, что страна продолжит оказывать военную помощь. Америка, в свою очередь, тоже обещает поддержку, но не в таких больших количествах, как хочется Киеву.

Свет уже начинает гаснуть в разных частях Европы. Вот и латвийский Национальный художественный музей может закрыться из-за нехватки денег на оплату коммунальных услуг. В Стокгольме глава шведского оператора электроэнергии не исключила отключения электричества в стране зимой. Во Франции энергетический кризис добрался и до Эйфелевой башни. Мэрия Парижа разработала план по сокращению времени подсветки сооружения.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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