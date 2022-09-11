Экипаж Ми-35 уничтожил скрытую переправу ВСУ в Харьковской области

Пресечена попытка продвижения противника в глубину российской обороны

Российские военные уничтожили переправу через реку Оскол, которую скрытно хотели навести украинские военные. С задачей справился экипаж ударного вертолёта Ми-35 майора Сергея Бондарчука и Максима Игольникова.

Доложив о действиях противника в Харьковской области и оценив обстановку, экипаж машины нанёс удар по переправе. Сорваны планы по продвижению сил ВСУ в глубину российской обороны.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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