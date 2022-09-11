Из-за обстрелов прекратила работу крупнейшая в ДНР шахта

Нарушен технологический процесс

Одна из крупнейших шахт в ДНР прекратила работу. ВСУ в последнее время постоянно наносят удары по шахте имени Засядько, из-за этого нарушается технологический процесс.

"От постоянных целенаправленных обстрелов шахт они то и дело обесточиваются, приходится проводить аварийно-спасательную эвакуацию горняков из-под земли. Из-за постоянных обстрелов перестала работать шахта Засядько. Большие трудности на шахте Скочинского", - приводит ТАСС слова главы ДНР Дениса Пушилина.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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