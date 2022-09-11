Минобороны отчиталось о масштабных ударах по силам ВСУ под Харьковом

Противник несёт большие потери

В Харьковской области поражены две бригады ВСУ, территориальной обороны и пункт иностранных наёмников. Общие потери противника составили свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Удары по скоплениям украинских войск наносят ВКС России, ракетные войска и артиллерия. Используется высокоточное оружие.

В военном ведомстве также сообщили, что только на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше четырёх тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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