Также уничтожена техника ВСУ

Ракетами "Искандер" нанесён удар по живой силе и военной технике украинских войск на территории ДНР. Это произошло во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск, сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также в Минобороны рассказали о масштабных ударах ВКС, ракетных войск и артиллерии по скоплениям украинских военных и иностранных наёмников в Харьковской области. В частности, поражены две бригады ВСУ, территориальной обороны и пункт иностранных наёмников.

Только на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше четырёх тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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