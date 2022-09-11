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Леонид Слуцкий высоко оценил работу Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве

14:17
  • воскресенье
  • 11 сентября 2022

Сегодня - третий день голосования

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высоко оценил работу Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве и организацию самого процесса голосования.

"Все организовано очень комфортно для работы, и должен сказать, что автоматическое считывание паспорта очень удобное нововведение, участковые избирательные комиссии очень удобно организованы", - сказал политик.

С 9 по 11 сентября в Москве проходят выборы депутатов муниципальных образований. На избирательных участках работает корпус наблюдателей Общественного штаба, который на нынешних выборах состоит из 10,6 тысячи человек. Отдать свой голос можно также в онлайн-формате с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

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