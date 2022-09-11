Лавров высказался о перспективах переговоров с Украиной

Россия от них не отказывается

Россия не отказывается от переговоров с Киевом, но их затягивание усложняет процесс. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии напомнил, что позиция Москвы была изложена президентом Владимиром Путиным. Он заявлял, что мы не отказываемся от диалога, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Вскоре после начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных встреч, но к единому мнению не пришли. По инициативе киевской делегации переговоры были прекращены.

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