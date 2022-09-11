Собянин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве

Голосование закончится в 20 часов 11 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах муниципальных депутатов. Он сообщил об этом у себя в Тelegram-канале.

"Проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы", - написал Собянин.

Он также отметил важность электронного голосования. С его помощью возможность участвовать в выборах получили миллионы москвичей, которые раньше не голосовали.

Накануне, 10 сентября свой голос на московских выборах отдал президент Владимир Путин. Он также принял участие в выборах в дистанционном формате.

С 9 по 11 сентября в Москве проходят выборы депутатов муниципальных образований. На избирательных участках работает корпус наблюдателей Общественного штаба, который на нынешних выборах состоит из 10,6 тысячи человек. Отдать свой голос можно также в онлайн-формате с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

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