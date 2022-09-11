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Способ продажи билетов на аттракцион "Солнце Москвы" изменён

15:15
  • воскресенье
  • 11 сентября 2022

Это связано с большой популярностью аттракциона

Дирекция аттракциона "Солнце Москвы" сообщила об изменении способа продажи билетов. Это связано с возникшем ажиотажем.

"Чтобы обеспечить всем желающим достойный уровень посещения аттракциона мы в самое ближайшее время реализуем так называемую слотовую систему продажи - то есть число билетов на определенное время будет ограничено", -  пояснили в управляющей компании, обслуживающей аттракцион.

Накануне, 10 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин открыли колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Оно стало самым большим колесом обозрения в Европе, его высота – 140 метров.

Торжественная церемония прошла в режиме видеоконференции, глава государства и мэр города связывались с ВДНХ из концертного зала "Зарядье".

С 9 по 11 сентября Москва отмечает День города. В этом году столице исполняется 875 лет.

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