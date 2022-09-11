Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Голосование завершится в 20:00

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице, сообщает Агентство городских новостей "Москва". Он поблагодарила сотрудников штаба за появившиеся технологические новшества.

Памфилова также обратила внимание на необходимость принятия регионального закона об электронном сборе подписей в поддержку кандидатов. Она высказалась и за развитие формата многодневного голосования.

С 9 по 11 сентября в Москве проходят выборы депутатов муниципальных образований. На избирательных участках работает корпус наблюдателей Общественного штаба, который на нынешних выборах состоит из 10,6 тысячи человек. Отдать свой голос можно также в онлайн-формате с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

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