Минобороны показало захват американского бронетранспортёра на Украине

Трофей отбуксировали в тыл

Российские танкисты отметили профессиональный праздник в бою. День танкиста отмечается во второе воскресенье сентября.

Минобороны опубликовало кадры стрельбы танков Т-90 по навесной траектории. Огнём были поражены три единицы техники противника. Один из бронетранспортёров М-113 американского производства удалось захватить и отбуксировать в тыл.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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