Черногория намерена лишить россиян безвиза

Сейчас граждане России могут находиться на территории страны 30 дней

Черногория хочет лишить россиян безвизового режима. Сейчас граждане России могут находиться на территории Черногории без виз не более 30 дней.

О новых ограничениях для россиян объявил министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич, передаёт агентство Dan. Если правительство поддержит мнение главы МИДа, это фактически будет означать введение виз для россиян.

Черногория пользуется популярностью у граждан России как страна с недорогой недвижимостью и мягким морским климатом. Россияне охотно покупали квартиры в Черногории и отдыхали там во время курортного сезона.

Евросоюз в начале сентября приостановил действие договора с Россией об упрощённом визовом режиме. Прибалтийские страны ограничили въезд россиян с шенгенскими визами. Черногория не входит в состав ЕС, но является членом НАТО.

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