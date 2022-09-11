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Черногория намерена лишить россиян безвиза

17:56
  • воскресенье
  • 11 сентября 2022

Сейчас граждане России могут находиться на территории страны 30 дней

Черногория хочет лишить россиян безвизового режима. Сейчас граждане России могут находиться на территории Черногории без виз не более 30 дней.

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О новых ограничениях для россиян объявил министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич, передаёт агентство Dan. Если правительство поддержит мнение главы МИДа, это фактически будет означать введение виз для россиян.

Черногория пользуется популярностью у граждан России как страна с недорогой недвижимостью и мягким морским климатом. Россияне охотно покупали квартиры в Черногории и отдыхали там во время курортного сезона.

Евросоюз в начале сентября приостановил действие договора с Россией об упрощённом визовом режиме. Прибалтийские страны ограничили въезд россиян с шенгенскими визами. Черногория не входит в состав ЕС, но является членом НАТО.

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