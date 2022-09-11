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95-летняя Джина Лоллобриджида попала в больницу с серьёзным переломом

19:18
  • воскресенье
  • 11 сентября 2022

Она находится под наблюдением врачей

Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида после падения была госпитализирована в больницу со смещённым переломом бедра, сообщает газета Corriere della Sera. Издание утверждает, что состояние здоровья 95-летней актрисы не вызывает особых опасений у медиков.

Джина Лоллобриджида известна российским зрителям по ярким ролям в картинах "Фанфан-Тюльпан", "Собор Парижской Богоматери", "Провинциалка", "Большая игра" и других.

Несколько дней назад стало известно, что Лоллобриджида баллотируется в верхнюю палату итальянского парламента страны. Актриса представляет политическое образование "Суверенная и народная Италия". Выборы пройдут в конце сентября.  

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