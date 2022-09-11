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Путин и Макрон обсудили безопасность Запорожской АЭС

17:23
  • воскресенье
  • 11 сентября 2022

Президенты пообщались по телефону

Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине и вопросы безопасности Запорожской АЭС. Как сообщает пресс-служба Кремля, президенты России и Франции провели подробный и откровенный обмен мнениями с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.
Остановлен последний блок Запорожской АЭС

Во время разговора российский лидер обратил внимание на регулярные атаки станции со стороны украинских военных формирований. Огонь открывался, в том числе, по хранилищу радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями.

Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы АЭС были немедленно прекращены.

Ранее сегодня стало известно, что на Запорожской АЭС остановлен последний работавший энергоблок, станция больше не вырабатывает энергию. Это решение было принято в связи с непрекращающимися обстрелами территории АЭС и невозможностью её безопасной эксплуатации в  таких условиях.

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