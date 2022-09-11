Путин и Макрон обсудили безопасность Запорожской АЭС

Президенты пообщались по телефону

Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине и вопросы безопасности Запорожской АЭС. Как сообщает пресс-служба Кремля, президенты России и Франции провели подробный и откровенный обмен мнениями с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.

Во время разговора российский лидер обратил внимание на регулярные атаки станции со стороны украинских военных формирований. Огонь открывался, в том числе, по хранилищу радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями.

Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы АЭС были немедленно прекращены.

Ранее сегодня стало известно, что на Запорожской АЭС остановлен последний работавший энергоблок, станция больше не вырабатывает энергию. Это решение было принято в связи с непрекращающимися обстрелами территории АЭС и невозможностью её безопасной эксплуатации в таких условиях.

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