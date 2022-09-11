Явка на выборах в районные советы депутатов в столице на 17:00 составила 32,2%

Это - высокий показатель для местных выборов

Явка на муниципальных выборах в Москве на 17:00 составила 32,2%. Об этом сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов.

По его мнению, высокая явка на нынешних выборах объясняется большим доверием к онлайн-голосованию. "На муниципальных выборах в Москве я таких показателей не помню, конечно это говорит о том, что преимущественно здесь процент высокий дистанционного электронного голосования", - отметил Асафов.

Он напомнил, что электронным голосованием на выборах в столице воспользовались президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр Михаил Мишустин.

С 9 по 11 сентября в Москве проходят выборы депутатов муниципальных образований. На избирательных участках работает корпус наблюдателей Общественного штаба, который на нынешних выборах состоит из 10,6 тысячи человек. Отдать свой голос можно также в онлайн-формате с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"