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Выборы муниципальных депутатов в Москве проходят без нарушений

18:40
  • воскресенье
  • 11 сентября 2022

Сегодня - третий день голосования

Выборы муниципальных депутатов на избирательных участках и через систему онлайн-голосования в Москве проходят без нарушений, сообщает АГН "Москва". Во время выборов в столице не выявлено фактов двойного голосования и других существенных нарушений.

По данным на 17:00 явка составила 32,2%. В дистанционном электронном голосовании выдано 1 694 733 бюллетеня, а на участках - 610 202 бюллетеня.

С 9 по 11 сентября в Москве проходят выборы депутатов муниципальных образований. На избирательных участках работает корпус наблюдателей Общественного штаба, который на нынешних выборах состоит из 10,6 тысячи человек. Отдать свой голос можно также в онлайн-формате с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

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