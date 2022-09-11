Есть погибшие

По крайней мере, пять человек погибли в результате мощного землетрясения в Папуа-Новой Гвинее, сообщает агентство "Франс Пресс". Известно, что два человека погибли в отдалённых горных деревнях, трое горняков погибли на руднике в городе Вау.

По сообщениям геологической службы США, 11 сентября в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6. Его эпицентр располагался примерно в 123 километрах к северо-западу от города Вау, а очаг залегал на глубине 61 километра.

В Папуа-Новой Гвинее 18 действующих вулканов. С вулканической активностью сопряжены сильные, подчас катастрофические землетрясения.

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