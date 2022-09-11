ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6

19:46
  • воскресенье
  • 11 сентября 2022

Есть погибшие

По крайней мере, пять человек погибли в результате мощного землетрясения в Папуа-Новой Гвинее, сообщает агентство "Франс Пресс". Известно, что два человека погибли в отдалённых горных деревнях, трое горняков погибли на руднике в городе Вау.

По сообщениям геологической службы США, 11 сентября в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6. Его эпицентр располагался примерно в 123 километрах к северо-западу от города Вау, а очаг залегал на глубине 61 километра.

В Папуа-Новой Гвинее 18 действующих вулканов. С вулканической активностью сопряжены сильные, подчас катастрофические землетрясения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия землетрясения
Последствия землетрясения
Последствия землетрясения
Последствия землетрясения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.