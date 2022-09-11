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Выборы муниципальных депутатов в Москве на участках и онлайн прошли штатно

21:06
  • воскресенье
  • 11 сентября 2022

Электронное голосование завершилось, избирательные участки закрылись

Выборы муниципальных депутатов Москвы на участках и онлайн прошли без нарушений. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. По его словам, общественный штаб не направил ни одного письма о нарушениях в ходе муниципальных выборов в столице в Московскую городскую избирательную комиссию.

"У нас идет постоянная коммуникация с коллегами, мы везде находим дополнительную информацию, решения. Есть большая сетка наблюдателей, которая с разных сторон дает картинку, и у нас сегодня не было направлено ни одного письма во МГИК с предложением, просьбой кассировать урны, что-то подобное, нет, все нормально, все в рабочем порядке", - сказал Ковалев.

Выборы депутатов муниципальных образований проходили в столице 9-11 сентября. Избирательные участки в течение трех дней были открыты ежедневно с 8:00 до 20:00. Голосование проходило также в онлайн-формате с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

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