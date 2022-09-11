Появились первые официальные результаты выборов в Москве с учетом ДЭГ

ДЭГ состоялось

В Общественный штаб по наблюдению за выборами начали поступать первые результаты муниципальных выборов в столице с учетом онлайн-голосования. Об этом сообщил руководитель штаба Вадим Ковалев.

"У нас начали появляться предварительные данные. ДЭГ состоялось, результаты начинают появляться очень быстро", - сказал Ковалев.

В свою очередь замруководителя штаба Александр Асафов отметил, что на информационном табло в штабе представлен визуализированный результат подсчета ДЭГ.

"Он в процессе. Да он еще идет. То есть это не окончательный вариант, и даже когда вот эти все проценты добегут до 100% - это неокончательно. Это важно, потому что туда к утру, вероятно, будут загружены и протоколы с участка, чуть раньше появятся данные с КОИБов, то есть и тогда можно будет говорить о чем-то. Пока это вот такая динамика, причем динамика внутри ДЭГ", - сказал Асафов.

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