В 14 регионах России выбрали губернаторов

Выборы высших должностных лиц в этих субъектах Федерации были прямыми

Региональные избирательные комиссии огласили результаты выборов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, проходивших в рамках единого дня голосования 11 сентября.

В Бурятии выборы с 86,23% голосов выиграл действующий глава региона Алексей Цыденов.

Во Владимирской области 83,68% голосов набрал врио губернатора Александр Авдеев.

Временно исполняющий обязанности главы Калининградской области Антон Алиханов набрал 80,21%.

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков, победил с 69,15% голосов.

Глава Новгородской области Андрей Никитин набрал 77,03% голосов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заручился поддержкой 84,55% избирателей.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выиграл выборы с 65,78% голосов.

В Тамбовской области победил врио главы региона Максим Егоров, набравший 84,95% голосов.

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур получил 84,94% голосов.

В Удмуртии победил действующий глава региона Александр Бречалов (64,37%).

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев победил на выборах главы региона с 82,31%.

Врио главы Саратовской области Роман Бусаргин побеждает на выборах губернатора региона с 72,39% голосов (по результатам обработки 98,99% бюллетеней).

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов побеждает на выборах главы региона с 71,85% голосов.

Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев побеждает на выборах руководителя республики с 82,44% голосов, сообщает РИА Новости.

В рамках единого дня голосования проходили избирательные кампании различных уровней. Наряду с прямыми выборами глав регионов проводились выборы депутатов шести законодательных органов государственной власти в субъектах России. Кроме того, в Адыгее выборы губернатора проводились посредством голосования в республиканском парламенте.

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