Зеленский назвал условие заключения договора с Россией

Президент Украины заявил, что принципиально не разговаривает с теми, кто ставит ультиматумы

В настоящее время речь о переговорах между Россией и Украиной идти не может. Такое заявление сделал в воскресенье, 11 сентября, украинский президент Владимир Зеленский.

По словам политика, его принцип заключается в том, чтобы не "говорить с теми, кто выдвигает ультиматумы".

Вместе с тем Зеленский признал, что Россия — "наш сосед с огромным населением" и "нам все равно придется жить как соседям".

Президент Украины заявил в интервью CNN, что договор с Россией возможен лишь в том случае, если она уйдет с "украинских территорий". При этом Зеленский не конкретизировал, о каких именно территориях он говорил.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь на этих переговорах может идти о том, как будут выполняться условия Москвы для прекращения спецоперации на Украине, уточнил представитель Кремля.

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