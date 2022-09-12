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"Единая Россия" заявила, что лидирует на выборах в Москве по итогам ДЭГ

08:05
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

"Единая Россия" заявила, что получит в Москве более 1100 мандатов

Кандидаты партии "Единая Россия" лидируют на муниципальных выборах в столице. Об этом сообщили в московском городском региональном отделении партии.

"Москва сделала свой выбор! В Москве завершился последний день выборов муниципальных депутатов. И после подсчетов голосов на ДЭГ лидируют кандидаты от "Единой России", - говорится в сообщении.

В партии отметили, что свыше 1100 муниципальных депутатов, выдвинутых "Единой Россией" получат мандаты депутатов.

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