"Единая Россия" заявила, что лидирует на выборах в Москве по итогам ДЭГ

"Единая Россия" заявила, что получит в Москве более 1100 мандатов

Кандидаты партии "Единая Россия" лидируют на муниципальных выборах в столице. Об этом сообщили в московском городском региональном отделении партии.

"Москва сделала свой выбор! В Москве завершился последний день выборов муниципальных депутатов. И после подсчетов голосов на ДЭГ лидируют кандидаты от "Единой России", - говорится в сообщении.

В партии отметили, что свыше 1100 муниципальных депутатов, выдвинутых "Единой Россией" получат мандаты депутатов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"