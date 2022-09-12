Посол России в ФРГ объявил о переходе Берлином красной черты

Дипломат напомнил про накачку Киева западным оружием

Германия перешла красную черту, начав поставки Украине летального вооружения собственного производства. Такое заявление сделал в понедельник, 12 сентября, российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

По словам дипломата, Берлин не должен был так поступать, "втом числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны".

Накачка Киева оружием, "как того требуют от ФРГ англосаксонские союзники по НАТО" ведет в никуда и только затягивает конфликт, увеличивая число жертв, подчеркнул Нечаев.

Посол добавил в интервью "Известиям", что процесс послевоенного примирения народов России и Германии сейчас, по сути, "подвергается эрозии".

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев напомнил, что Германия для России – недружественная страна, в том числе потому, что она поставляет Украине летальное оружие, направленное против российских Вооруженных сил.

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