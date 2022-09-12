В Запорожье допустили обращение к России при нехватке энергии

Все энергоблоки Запорожской АЭС остановлены

При появлении трудностей с энергоснабжением Запорожской области власти региона могут обратиться к России за помощью. Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам чиновника, в настоящее время трудностей с энергоснабжением в Запорожье нет, "все работает штатно".

Однако в случае появления проблем обращение к российской стороне за помощью возможно, отметил Рогов. Он заявил, что "сейчас только Россия приходит на помощь жителям освобожденных территорий, больше нам ждать поддержки и понимания неоткуда", сообщает РИА Новости.

В ночь на 11 сентября на Запорожской АЭС остановили последний энергоблок, поскольку украинские военные не прекращают обстрелы станции и прицельно бьют по линиям электропередачи. Это создавало угрозу перегрева генераторов и энергоблоков ядерного объекта.

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