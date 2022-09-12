Индонезия задумалась о закупках российской нефти

Джакарта рассматривает все варианты

Власти Индонезии не исключают импорт российской нефти, если это будет лучше отвечать интересам населения государства. Об этом рассказал индонезийский президент Джоко Видодо.

По словам политика, "если есть страна, и она дает лучшую цену, — конечно", Джакарта могла бы закупать нефть у России.

Джоко Видодо подчеркнул в интервью The Financial Times, что правительство "обязано находить различные источники для удовлетворения энергетических потребностей" населения, поэтому "всегда отслеживает все варианты".

По сообщению The Financial Times, Индонезия длительное время не закупала нефть у России в больших количествах. Если Джакарта решится изменить это положение дел, Москва сможет компенсировать значительную часть потерь от санкций Запада в отношении российской нефти, отмечает издание.

В августе президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с индонезийским коллегой Джоко Видодо. Стороны, в числе прочего, обсудили ранее достигнутые договоренности в торгово-экономической сфере, а также актуальные вопросы развития российско-индонезийских отношений.

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