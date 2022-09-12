Минобороны показало кадры работы Су-35С в ходе СВО

На летчики проявляют мужество и героизм

Минобороны показало кадры работы истребителей Су-35С в ходе спецоперации. Многоцелевые маневренные истребители наносят сокрушительные удары по военной инфраструктуре и технике ВСУ. Применяют, в том числе высокоточное оружие. При обнаружении самолета противника СУ-35С сближается с ним и атакует.

Наши экипажи проявляют мужество и героизм. Во время одного из недавних вылетов летчик ракетным ударом уничтожил вражеские ПВО. Су-35С нет равных в ближнем воздушном бою, но этим его превосходство не ограничивается.

"Самолет на самом деле многофункциональный. Он не только работает как истребитель по воздуху, он работает и "воздух-поверхность" управляемыми ракетами, также осуществляется с него бомбометание различными типами боеприпасов", - говорит Александр, командир авиационного звена на самолетах Су-35С.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"