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Минобороны показало кадры работы Су-35С в ходе СВО

08:45
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

На летчики проявляют мужество и героизм

Минобороны показало кадры работы истребителей Су-35С в ходе спецоперации. Многоцелевые маневренные истребители наносят сокрушительные удары по военной инфраструктуре и технике ВСУ. Применяют, в том числе высокоточное оружие. При обнаружении самолета противника СУ-35С  сближается с ним и атакует.

Наши экипажи проявляют мужество и героизм. Во время одного из недавних вылетов летчик ракетным ударом уничтожил вражеские ПВО. Су-35С нет равных в ближнем воздушном бою, но этим его превосходство не ограничивается.

"Самолет на самом деле многофункциональный. Он не только работает как истребитель по воздуху, он работает и "воздух-поверхность" управляемыми ракетами, также осуществляется с него бомбометание различными типами боеприпасов", - говорит Александр, командир авиационного звена на самолетах Су-35С.

 

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