У мемориального комплекса в Нью-Йорке зачитали имена погибших

В США почтили память жертв теракта 11 сентября 2001 года. Тогда погибли около трех тысяч человек.

Массовая церемония прошла в Нью-Йорке в мемориальном комплексе на месте разрушенных зданий Всемирного торгового центра. Под удары колокола там вспомнили всех погибших поименно. Президент Джо Байден в этот раз присутствовал на мероприятиях в Арленгтоне и возложил венок у здания Пентагона.

21 год назад атаке террористов подверглись сразу несколько объектов на территории США. Два захваченных лайнера с пассажирами врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке, еще один протаранил корпус Минобороны, четвертый потерпел крушение в Пенсильвании. Родственники погибших до сих пор винят в трагедии американские власти.

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