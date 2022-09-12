Украинские радикалы вновь обстреляли мирные города Донбасса

Удар был нанесен из РСЗО "Ураган"

Украинские вооруженные формирования продолжают обстрелы населенных пунктов ДНР и освобожденных территорий. Этой ночью атаке подверглись Карло-Марксово, Докучаевск и Донецк. Неприятель ударил из реактивных систем залпового огня "Ураган". Российские средства ПВО работали сегодня в Херсоне. Тем временем, союзные силы уничтожили украинский вертолёт Ми-8 и четыре беспилотника. По данным нашего Минобороны, ВСУ несут тяжёлые потери - за последние несколько дней более 4 тысяч боевиков убиты и свыше 8 тысяч ранены.

Южное направление линии соприкосновения. Экипажи танков Т-90 при поддержке мотострелковой роты отражают контрнаступление ВСУ. Противник пытался прорвать линию обороны, но был встречен мощным огнем. С задания российские военные вернулись с трофеем на буксире.

"В ходе боя уничтожены три единицы техники: это танки и импортные образцы вооружения. Танковый экипаж эвакуировал импортную машину М-113", - говорит военный.

А на этом участке украинские военные только готовились к наступлению. Однако российские десантники обнаружили небольшие группы пехоты ВСУ, с расстояния 4 километра нанесли удар из 100-миллиметровых пушек и сорвали атаку. После боевой работы экипажи оперативно меняют огневые позиции.

"Тактика у ВСУ на данном направлении, скажем так, "мелкое шкодничество". Мелкие группы противника выдвигаются, наводят минометы, артиллерию, после чего также мелкими группами отходят", - говорит Александр, заместитель командира роты ВДВ.

По 5-6 боевых вылетов в течение суток, два из которых ночью, совершает экипаж ударного вертолета Ми-35 в составе командира Сергея Бондарчука и летчика оператора Максима Игольникова. Такая интенсивность полетов помогла вскрыть попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол в Харьковской области. Экипаж принял решение нанести удар по понтонам.

Воздушный универсал – это про машину Ми-8МТВ-5. Обычно экипажи на ней доставляют десант, военные грузы и сопровождают колонны. При обнаружении противника открывают огонь.

"Сегодня при выполнении полета на разведку объектов противника были обнаружены опорный пункт противника и живая сила. Опорный пункт и живая сила противника были поражены. По возвращении домой сейчас выполняем дозаправку и готовимся к последующему выполнению боевой задачи", - говорит Андрей, командир вертолёта Ми-8МТВ-5.

Российские военные высокоточными ударами наносят серьезные потери механизированным бригадам ВСУ. Счет уничтоженных националистов только за сутки идет на сотни, заявляют в российском Минобороны.

"На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе НИКОЛАЕВА. Потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники. В общей сложности только на данных двух направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными", - говорит Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны.

Больше 170 мин и снарядов националисты выпустили за сутки по территории ДНР. Шесть мирных жителей погибли и 11 получили ранения. Удары ВСУ вновь пришлись по объектам инфраструктуры –оказались обесточены 19 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения временно остались больше полутора тысяч гражданских объектов.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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