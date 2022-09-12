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В России подводят итоги Единого дня голосования

08:15
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Выборы прошли без серьезных нарушений

В России подводят предварительные итоги выборов, они состоялись в 82 субъектах страны, в некоторых участки были открыты в течение трех дней.

Жители 14 областей и республик выбирали глав регионов, также определяли составы заксобраний, гордум и органов местного самоуправления. Всего было организовано почти 5 тысяч избирательных кампаний. В Москве и еще семи субъектах голосовали, в том числе онлайн. В столице выдали более 1 млн 700 тыс. электронных бюллетеней. Результаты уже расшифрованы.

Как отметили в ЦИК, выборы прошли достаточно спокойно, без серьезных нарушений. Тем не менее, глава Центризбиркома рекомендовала региональным комиссиям подводить итоги не раньше 14 сентября, чтобы внимательно рассмотреть все поступившие жалобы и обращения.

"На комиссии и сейчас идет огромная нагрузка, поскольку они, помимо непосредственного подсчета голосов, еще выполняют огромное количество разного рода действий, операций и избирательной документаций. И надо быть, несмотря на то, что напряжение было большое,  все-таки очень внимательными, особенно при работе с документацией избирательной. Тут ошибки не допустимы", - заявила Памфилова.

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