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Гидрометцентр пообещал потепление до 20 градусов в Москве

10:00
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

При желании москвичи могут считать это бабьим летом, заявили синоптики

С четверга, 15 сентября, в столичном регионе потеплеет до 15-20 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москвичам пообещали улучшение погоды

Эксперт отметил, что в первые дни недели прогнозируется 12-16 градусов тепла в течение дня, при этом будет облачно с пояснениями, местами ожидается небольшой дождь.

Однако в четверг приблизится циклон и потеплеет до 15-20 градусов, "утром уже не придется дрожать от холода", пообещал синоптик. Вместе с тем осадки сохранятся.

Вильфанд подчеркнул, что назвать этот период классическим "бабьем летом" сложно из-за облачности и осадков. Однако "если москвичи ощущали "бабье лето" в выходные или будут ощущать в ближайшие дни", метеорологи с этим согласятся, цитирует эксперта ТАСС.

Ранее Вильфанд объяснял, что хотя в Москве в выходные улучшилась погода, было теплее и солнечнее, это не бабье лето. По словам эксперта, оно должно быть чуть более теплым. Бабье лето — это период теплой погоды, однако в ближайшие дни в Москве по отношению к климатическим характеристикам температура остается ниже нормы.

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