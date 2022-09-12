ФСБ предотвратила теракты СБУ против чиновников Херсонской области и Крыма

Задержаны исполнители и их пособники

ФСБ России пресекла серию диверсионно-террористических актов, которые готовила СБУ против правительства Крыма и сотрудников администрации Херсонской области. В ходе масштабной спецоперации задержаны исполнители и их пособники, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования.

Это - два агента Службы безопасности Украины (см. видео). Только что-то Махмуд передал Александру гранату РГД-5 и пистолет "Глок", при помощи которых тот должен был совершить несколько убийств чиновников из администрации Крыма.

"Поступило задание от Ильи принять человека с Херсонской области, который выполнял бы задание о ликвидации на территории Крыма министра", - говорит Махмуд (здесь и далее речь сохранены, - прим. редакции).

Илья - это Илья Бондарчук. До начала СВО занимал должность в отделе по борьбе с оргпреступностью и коррупцией управления СБУ по республике Крым, которая базировалась в Херсоне. Человек из Херсонской области - тот самый Александр. Задержание в Крыму – финал операции.

"Мне позвонил мой приятель, с которым я ранее отбывал наказание. Он сказал, что позже мне позвонят с СБУ, надо будет с ними пообщаться", - говорит Виктор Бараненко, задержанный.

Вот так незамысловато сотрудник СБУ Бондарчук познакомился с семейной парой из Новой Каховки Виктором Бараненко и Еленой Литвиненко. Попросил их за вознаграждение кинуть гранату в кафе, где обычно обедают сотрудники городской администрации.

"Мы отказались, так как мы уже пожилые люди. Мы этого делать не будем, потому что не тот возраст, чтобы этим заниматься", - говорит Бараненко.

"Поэтому он попросил кого-нибудь найти, и Витя нашёл молодого человека, который согласился за определённую плату, 150 долларов за каждый взрыв", - говорит Елена Литвиненко.

Нашли того самого Александра, который за 150 долларов гранату метнул. Никто не погиб. Его поймали практически сразу вместе с семейной парой.

"После задержания исполнителей теракта нами было принято решение организовать оперативную игру с украинской спецслужбой для выявления её агентов и пресечению террористической деятельности СБУ, в том числе на территории России. Дальнейшее общение Ильи со своими источниками велось под нашим контролем органов безопасности", - говорит оперативный сотрудник ФСБ России.

И вот уже под чутким контролем российских спецслужб Александр получил заказ на ликвидацию заместителя начальника отдела полиции Новой Каховки Сергея Томки и заместителя главы администрации города Виталия Гура.

"На сегодняшний день я полностью нахожусь под защитой правоохранительных органов. Мне ничто не угрожает. Хочу всем сказать, что я вернусь, и буду работать. Буду заниматься своей деятельностью дальше и ничего не боюсь. И всем советую делать так же", - говорит Виталий Гура, заместитель главы администрации Новой Каховки.

Виталий Гура жив и здоров, и это его первое интервью после смерти, которая была тщательно инсценирована. Равно как и гибель полицейского. Сергей Томка уверен, что была бы у СБУ возможность, они всех убили бы: и чиновников, и полицейских – всех членов их семей вплоть до младенцев. Только за то, что остались в городе и продолжили выполнять свои служебные обязанности.

"Звонили их семьям, звонили их жёнам, матерям, отцам. Запугивали, что их убьют, застрелят, взорвут. Что расправа будет жёсткая. И самое, знаете, что было циничное, что они даже не стеснялись угрожают детям малолетним, которым по 2-4 года", - рассказывает Томка.

Такому повороту событий сейчас, наверное, сильно удивляется сотрудник СБУ Бондарчук. А ведь раньше был очень рад, что нашёл "Малыша" - такой позывной дал Александру.

"Перед совершением ликвидации Гуры я поинтересовался у сотрудника СБУ Ильи. Если мной начнут интересоваться правоохранительные местные органы, могу ли я куда-то уехать из города. Он ответил мне, что я могу уехать. Есть человек свой в Крыму. На что я также согласился – уехать в Крым", - говорит Александр.

Вот это уже было интересно – люди СБУ в Крыму. Приехав на полуостров, Александр сначала получил заказ на миллион гривен – ликвидировать заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова. Потом задача изменилась: убить минимум троих министров. Обязательно министра культуры и туризма.

- За голову сколько, братан, за голову?

- Триста мало, будет четыреста. Если согласуют триста, дам триста, если согласуют четыреста, дам четыреста.

Триста и четыреста - это тысячи гривен. Помочь с выполнением задачи должен был как раз Махмуд, тот самый агент СБУ в Крыму. На этом задержании оперативная работа ФСБ отнюдь не закончилась.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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