Многотысячная акция в поддержку семейных ценностей прошла в Белграде

Это уже третье подобное шествие в столице Сербии

Многотысячное шествие в защиту традиционных ценностей и семьи прошло в выходные в Белграде. Это уже третья подобная акция.

Рядом с храмом Святого Саввы прошел молебен, который провел глава сербской православной церкви патриарх Порфирий. Он призвал к отказу от пропаганды ЛГБТ-теории в системе образования. Во время Крестного хода колонна останавливалась у памятника Николаю II, люди исполняли гимн "Боже, царя храни". Некоторые несли иконы, а также портреты российского лидера. Был развернут 600-метровый триколор.

Ранее в столице уже проходили митинги в защиту семейных ценностей. Многие выступали против гей-парада. В итоге президент Александр Вучич заявил об отмене мероприятия.



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