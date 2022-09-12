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Многотысячная акция в поддержку семейных ценностей прошла в Белграде

10:01
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Это уже третье подобное шествие в столице Сербии

Многотысячное шествие в защиту традиционных ценностей и семьи прошло в выходные в Белграде. Это уже третья подобная акция.

Рядом с храмом Святого Саввы прошел молебен, который провел глава сербской православной церкви патриарх Порфирий. Он призвал к отказу от пропаганды ЛГБТ-теории в системе образования. Во время Крестного хода колонна останавливалась у памятника Николаю II, люди исполняли гимн "Боже, царя храни". Некоторые несли иконы, а также портреты российского лидера. Был развернут 600-метровый триколор.

Ранее в столице уже проходили митинги в защиту семейных ценностей. Многие выступали против гей-парада. В итоге президент Александр Вучич заявил об отмене мероприятия. 
 

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Акция в поддержку семейных ценностей в Белграде
Акция в поддержку семейных ценностей в Белграде
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